Radar Online: Джастин Тимберлейк ищет возможность спасти брак с Джессикой Бил

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Американский певец Джастин Тимберлейк ищет возможность спасти брак с актрисой Джессикой Бил, сообщает Radar Online со ссылкой на источник.

Издание пишет, что прошлый год для пары, в частности для певца, оказался очень сложным и сейчас он старается исправить положение.

"Джастин знает, насколько Джессика была опустошена за это время, и полон решимости избаловать ее, когда он вернется домой после турне", – отметил источник.

По его словам, Тимберлейк не собирается больше ходить на вечеринки, он хочет сконцентрироваться на браке. Также инсайдер заявил, что Бил любит супруга, но устала от его поведения.

Ранее американская певица Бритни Спирс упрекнула бывшего бойфренда Тимберлейка, мать и сестру в том, что они наживались на ней, когда у нее были трудные времена.

По мнению Спирс, Джастин Тимберлейк также ее использовал. Певец в 2002 году выпустил свой первый альбом Justified и трек Cry Me A River. Спирс уверена, что он использовал ее имя для продвижения пластинки, говорится в материале.