Новости мира: сотни людей вышли на протесты в Буэнос-Айресе из-за трудовой реформы

Сотни людей вышли на протесты в Буэнос-Айресе из-за закона о трудовой реформе и жестких мер экономии. Профсоюзы и общественные организации собрались на центральной площади города. По словам протестующих, рабочие потеряли коллективные и индивидуальные права при администрации президента Хавьера Милея.

Премьер Словакии Роберт Фицо отработал ночную смену грузчиком в пекарне. Он примерил на себя роль помощника водителя-экспедитора в знак солидарности с трудящимися. Перед сменой Фицо прошел необходимый инструктаж по технике безопасности. Вместе с основным водителем премьер развозил продукцию, взяв на себя всю физическую работу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.