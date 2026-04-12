Владимир Путин и Масуд Пезешкиан обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Владимир Путин и иранский лидер Масуд Пезешкиан обсудили развитие обстановки на Ближнем Востоке в ходе телефонного разговора. Пезешкиан дал оценку переговорам и выразил признательность за принципиальную позицию России, направленную на деэскалацию ситуации.

Президент Ирана также поблагодарил Россию за гуманитарную помощь, оказанную иранскому народу. Путин, в свою очередь, подчеркнул готовность продолжать содействие урегулированию конфликта и оказывать посреднические усилия для достижения справедливого и долгосрочного мира в регионе.

