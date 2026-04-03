Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Эрдоганом

Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщили в Кремле. Беседа состоялась по инициативе турецкой стороны.

Лидеры государств обсудили рост военно-политической конфронтации в зоне Персидского залива, а также отметили, что бои на Ближнем Востоке ведут к глобальным последствиям. И Путин, и Эрдоган выступают за скорейшее прекращение огня.

