Новости мира: более 500 человек задержали в Лондоне на акции протеста

В Лондоне задержали более 500 человек на акции в поддержку запрещенной пропалестинской организации "Палестин Экшн". Возраст участников составил от 18 до 87 лет. Протестующие не сопротивлялись полицейским, но и не заходили в автозаки добровольно. Правоохранителям приходилось заносить их в полицейские машины на руках.

В Саудовской Аравии сильные дожди накрыли сразу несколько районов страны. Местные жители говорят, что такого не видели давно. В горах появились временные водопады. Вода стекает по ущельям, превращая привычно засушливые пейзажи в живописные виды. Соцсети уже заполнены видео и фото необычного природного явления.

