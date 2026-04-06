"Новости дня": около 200 тыс электросчетчиков бесплатно заменят в жилых домах в Москве

Около 200 тысяч электросчетчиков бесплатно заменят в жилых домах в Москве. Замена проводится бесплатно, так как ответственность за организацию этого процесса лежит на Мосэнергосбыте.

Демонтировать будут старые приборы, вышедшие из строя, либо срок службы которых подходит к концу. Вместо них установят современные многотарифные счетчики. Они рассчитаны на 30 лет службы и оснащены оборудованием для будущего подключения к интеллектуальной системе учета.

