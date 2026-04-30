Новости мира: жители Мичигана вышли на протест против роста цен на бензин

Жители Мичигана вышли на заправочную станцию с плакатами в руках, недовольные ростом цен на бензин. Цены достигли новых многолетних максимумов. Причиной является закрытие Ормузского пролива для США, через который проходит около четверти мировых морских перевозок нефти.

Иран после завершения текущего конфликта с США больше не допустит их военного присутствия на Ближнем Востоке. Об этом заявил посол исламской республики в Египте Моджтаба Фердоуси Пур. Все американские военные базы должны быть удалены с Ближнего Востока.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.