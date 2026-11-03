Умер знаток "Что? Где? Когда?" Владислав Быков

Фото: чгк-инфо.рф

Журналист и участник телепрограммы "Что? Где? Когда?" Владислав Быков скончался в возрасте 72 лет. Об этом сообщила его супруга Ольга Деркач в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Слава умер в 09:30", – написала она.

Быков участвовал в телепередаче "Что? Где? Когда?" в период с 1994 по 1997 год, находясь в команде Андрея Козлова. Кроме того, он принимал участие в "Брейн-ринге" и "Своей игре". В последней он был включен в "Золотую дюжину" – группу из 12 самых талантливых игроков.

Быков также сотрудничал с изданиями "Московские новости" и "Комсомольская правда" и работал на телевидении. Совместно с супругой он вел программы на радиостанциях "Культура", "Маяк" и "Радио России".