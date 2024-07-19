Пленный заявил, что солдаты ВСУ испытывают симпатию к РФ, но боятся преследования

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Большая часть солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) испытывают симпатию к России, но боятся признаться в этом в связи с риском возможного преследования, рассказал пленный украинский боец Андрей Бугаев.

Он также уточнил, что находится в российском плену на протяжении двух последних недель. Военнослужащий попал в него 5 июля.

По его словам, в тот день он и сослуживцы услышали, как рядом с рекой начался бой. Солдат ВСУ отметил, что во время столкновения работали миномет и артиллерия, после чего украинские формирования атаковали FPV-дроны.

"Потом, когда мы вылезли из блиндажа, оказалось, что нас окружили российские войска и сказали сдаваться. Мы приняли коллективное решение, что лучше будет сдаться в плен", – цитирует Бугаева ТАСС, ссылаясь на видеозапись, распространенную Минобороны РФ.

Между тем, по данным украинских СМИ, в стране растет число дезертиров, но огласку получают лишь неудачные попытки солдат ВСУ пересечь границу. При этом те военные, которым все же удалось покинуть Украину, стараются даже за границей не привлекать к себе внимания и умалчивать о своей службе в рядах украинской армии.