Мирный житель погиб после удара дрона ВСУ по машине в Белгородской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Один человек стал жертвой удара украинского беспилотника по машине в Белгородской области. Глава региона Вячеслав Гладков рассказал о случившемся в своем официальном телеграм-канале.

Автомобиль ехал в районе населенного пункта Новостроевка-Вторая, когда в него попал дрон ВСУ. Пострадавший умер от полученных ранений на месте происшествия еще до приезда скорой.

"Выражаю глубочайшие соболезнования всем его родным и близким", – написал Гладков.

Минувшей ночью из-за обстрела Суджа в Курской области пострадали пять человек, включая трех детей. Кроме того, в результате украинской атаки были сильно повреждены несколько жилых домов.

Также вражеский беспилотник атаковал легковой автомобиль на станции Глушково Глушковского района, в результате чего пострадали еще двое. Сейчас они находятся в больнице.

