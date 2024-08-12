Путин поддержал введение в Белгородской области моратория по ипотеке и потребкредитам

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Владимир Путин поддержал идею распространить мораторий на выплаты по ипотеке и кредитам на другие приграничные районы, которые подверглись атакам со стороны украинских военнослужащих. Об этом президент сообщил первому вице-премьеру РФ Денису Мантурову в ходе совещания по ситуации в Курской области после того, как с соответствующей просьбой обратился к президенту РФ губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Аналогичное решение было принято для граждан из Курской области. Вице-премьер Марат Хуснуллин обещал оперативно проработать данный вопрос и распространить эту меру поддержки не только на Курскую, но и на Белгородскую и Брянскую области, при необходимости.

Ранее Путин заявлял, что основной задачей в настоящее время является выдвижение противника с территорий России и обеспечение надежного прикрытия границы.

В Курской области 6 августа обострилась ситуация на территорию Суджанского района. В регионе продолжаются бои с военнослужащими ВСУ. С 10 августа на территории Курской области, а также в Брянской и Белгородской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

На данный момент известно, что общие потери украинских вооруженных формирований с 6 августа на курском направлении составили до 1 610 военных, 32 танка и 23 бронетранспортера.

