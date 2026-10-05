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05 октября, 19:34

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Россияне пожаловались на треки оскорбительного содержания на стримингах

"Сломаю тебе ноги": слушатели шокированы треками на российских стримингах

Слушатели возмутились из-за оскорбительных треков, которые появились на российских стримингах. К примеру, в одном из них есть строки: "Сломаю тебе ноги, чтобы ты от меня никуда не ушла". Почему такой контент попадает на интернет-площадки и как с этим бороться, разбиралась Москва 24.

"Как теперь избавиться от ушей?"

Фото: 123RF.com/carballo

Пользователи Сети пожаловались на завирусившиеся треки с непристойным содержанием на "Яндекс Музыке". Большая часть композиций создана с помощью искусственного интеллекта и содержит нецензурную лексику, оскорбления, откровенные сексуальные высказывания и угрозы.

В частности, в одной из набравших популярность песен есть строки: "Сломаю тебе ноги, чтобы ты от меня никуда не ушла, сломаю тебе руки, чтобы ты меня всегда любила". Кроме того, в тексте используются обращения "ты моя мразота" и "ты моя скотина".

Автором трека является DJ NARODNII. В разговоре с телеграм-каналом "Осторожно, новости" он отметил, что изначально хотел создавать народные песни, поэтому и выбрал такой никнейм. Однако впоследствии стало ясно, что аудитории больше по душе треки-мемы. При этом артист по-прежнему ожидает выплаты от стриминговых сервисов.

"Есть негативный момент в том, что люди могут не отличать ИИ от реальной музыки и почувствовать себя обманутыми. Но вот прямо сейчас, при всем этом, самое благоприятное время для того, чтобы новички с нуля стреляли чисто на органике, раньше это было сложнее", – отметил он.

Также диджей охарактеризовал свое творчество как "прикол и иронию над некачественными ИИ-треками, над их слушателями и всей ситуацией с ИИ в целом".

"Все, что там есть, – это два лирических героя, образ которых гиперболизирован на максимум, для того чтобы подсветить в жанре сатиры поведение подобных людей", – отметил музыкант.

Не нужно перекладывать вымышленные художественные образы на реальную жизнь и тем более как-то себя с этим ассоциировать, не нужно обижаться на вымышленных героев. Вы же не пойдете прыгать со скалы после прослушивания трека "Короля и Шута" "Разбежавшись прыгну со скалы".
DJ NARODNII
автор завирусившегося трека

Однако подобное творчество вызвало гнев у десятков пользователей в Сети.

"Куда пожаловаться? Это уже ни в какие рамки"; "поставлю на звонок, чтобы никто не звонил"; "вы вообще текст смотрели? Там с первых строчек пропаганда насилия"; "спасибо! Как теперь избавиться от ушей?" – написали пользователи.

"Глазки-носики" уже не те

Фото: 123RF.com/uximetcpavel

Несмотря на то что на подобном контенте может стоять возрастное ограничение, алгоритмы могут выдавать не подходящие под запрос треки.

Например, медиаюрист Елизавета Худякова опубликовала в социальных сетях диалог с умной колонкой: на просьбу включить детскую песню про "глазки-носики" ИИ выдал трек с нецензурной лексикой. В беседе с RT эксперт констатировала, что вопросы регулирования оскорбительного контента в Сети остаются актуальными, а с музыкой ситуация зачастую сложнее, чем с другими видами контента.

"К большому сожалению, говорить приходится скорее об этике, чем об ответственности. Правовое регулирование крайне неоднородно. Если в СМИ мат прямо запрещен и предусмотрена административная ответственность, то в интернете все гораздо проще", – отметила Худякова.

Она напомнила, что маркировка контента с нецензурной бранью обязательна по закону и он запрещен к распространению среди детей. Маркировать песню должен правообладатель или дистрибьютор, который несет ответственность за распространение взрослого контента без маркировки. Однако штрафы за такие нарушения невелики – до 3 тысяч рублей для физлиц и до 50 тысяч рублей для компаний. Сама площадка, допустившая публикацию немаркированного контента, ответственности не понесет.

Площадка останется в стороне, максимум – пожурят, укажут на недостатки и потребуют заблокировать особо жесткий контент. А вот если на сайте СМИ появится даже не сам контент, а ссылка на него, заплатить придется до 200 тысяч рублей.
Елизавета Худякова
медиаюрист

При этом особую сложность представляет ИИ-контент, поскольку в таких случаях "ответственность максимально размыта", добавила юрист.

"Кто виноват? Тот, кто написал промпт? Разработчик нейросети? Или тот, кто такой контент разместил? В законодательстве нет четкого ответа на этот вопрос", – отметила эксперт.

По ее мнению, в первую очередь необходимо структурировать ответственность именно в сфере ИИ-контента, поскольку она развивается настолько стремительно, что законодательное регулирование не успевает за ней.

В свою очередь, певец и композитор Игорь Корнелюк в беседе с журналистами критически оценил современные музыкальные творения, в том числе написанные нейросетью.

"К этому можно относиться только отрицательно. Даже безотносительно к тому, что там нецензурная лексика, вся эта самопальная "музыка" на коленках сделана. Настолько извратили и загадили сам жанр, саму музыку, что это напоминает канализационную трубу", – заявил он.

Отдельно композитор обратил внимание на проблему использования ИИ, позволившего непрофессионалам заниматься музыкой.

Самое ужасное, что на этом всем воспитывается молодежь. Я считаю, что мы переживаем эпоху тотального декаданса, самого мощного в истории человечества. Развитие искусственного интеллекта к творчеству не имеет никакого отношения – это чистой воды компиляция.
Игорь Корнелюк
певец и композитор

Народный артист РСФСР Лев Лещенко в разговоре с Москвой 24 также отметил, что в связи с развитием нейросетей изменить что-либо невозможно. По его мнению, это явление сохранится еще надолго, а ИИ необходимо использовать "в мирных целях".

"ИИ не идеален"

Фото: 123RF.com/yourapechkin

В пресс-службе "Яндекс Музыки" сообщили Москве 24, что контент размещается на сервисе правообладателями: лейблами или дистрибьюторами, которые представляют права исполнителей.

"Сейчас данный трек доступен на всех музыкальных стримингах в том виде, в котором контент был поставлен правообладателем: музыкальные стриминги не могут вносить изменения в контент самостоятельно", – отметили в компании.

Популярность данного трека выросла в первую очередь благодаря социальным сетям, где он стал вирусным. В "Яндекс Музыке" трек слушают преимущественно через поиск, а не через рекомендации: пользователи приходят за ним целенаправленно, после того как познакомились с ним в соцсетях.
из заявления пресс-службы "Яндекс Музыки"

При этом в стриминге действуют правила размещения контента, которые нацелены на создание комфортной и безопасной среды для слушателей. В первую очередь речь идет о насилии, оскорблениях и шок-контенте, который может задеть пользователя. В соответствии с правилами размещения контента трек был ограничен в рекомендациях из-за содержащегося в нем шок-контента, подчеркнули представители сервиса.

"Также у трека есть возрастная маркировка (!), которая позволяет обезопасить детей от неприемлемого для их возраста контента. Это также помогает ориентироваться и взрослым пользователям, которые могут отключить в настройках сервиса прослушивание контента, отмеченного специальным знаком (!)", – добавили в пресс-службе сервиса.

При этом ничего незаконного в таком контенте нет, заявил Москве 24 генеральный директор Института исследований интернета Карен Казарян.

"По закону такие треки необходимо маркировать, плюс соответствующие композиции не должны показываться несовершеннолетним, если они заходят с соответствующего аккаунта", – отметил он.

По словам специалиста, нарушением будет считаться, если это транслируется без соответствующих пометок, а также когда доступ к такому контенту могут получить те, кому нет 18 лет. Также в законодательстве прописан конкретный перечень нецензурных выражений, которые должны "запикиваться".

Если пользователь увидел трек без соответствующей пометки, а нарушения есть, стоит обратиться в службу поддержки. Также можно пожаловаться в Роскомнадзор, где предпримут необходимые действия для дальнейшей маркировки песни.
Карен Казарян
генеральный директор Института исследований интернета

Эксперт по кибербезопасности Координационного совета некоммерческих организаций Алексей Курочкин пояснил, что раньше фильтрация строилась на основе жалоб пользователей, и после получения сообщения начиналась модерация. Однако в сутки заливается такое количество контента, что за всем уследить невозможно.

"Сейчас модерация, скорее всего, происходит в том числе с помощью искусственного интеллекта, но и он не идеален. То есть в треке что-то зашипело, басами закрыли, и нейросеть может такое пропустить. Такое удаляется опять же после жалоб пользователей, но на всех глаз и рук не хватит", – сказал он Москве 24.

На мой взгляд, здесь нельзя полностью перекладывать вину на специалистов. Все дорабатывается, и сотрудники площадки потом наверняка проверят, как такой контент остался незамеченным. Если тот же ИИ что-то пропустил, он тоже имеет свойство ошибаться.
Алексей Курочкин
эксперт по кибербезопасности Координационного совета некоммерческих организаций

Чаще всего такой контент попадает в закрытые группы, каналы, куда пускают не всех. В том числе, это касается западных соцсетей, музыкальных площадок и видеохостингов, потому что они не нацелены на российскую фильтрацию российского контента, заключил Курочкин.

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