Садовое кольцо перекроют 1 августа из-за велофестиваля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 июля, 19:12

Технологии
Главная / Истории /

Продюсер Пригожин усомнился в том, что ИИ-музыканты могут вытеснить живых исполнителей

"Сопротивляться бесполезно": смогут ли ИИ-алгоритмы заменить настоящих музыкантов

Треки, сгенерированные нейросетями, давно занимают верхние строчки топ-чартов в России и вирусятся в соцсетях. Почему такая музыка оказывается популярной и способна ли она заменить реальных артистов, разбиралась Москва 24.

Нейротворчество

Фото: tiktok.com/amaniel_limerence_

Музыка, созданная нейросетями, прочно закрепилась в топ-чартах страны. Сервисы предлагают пользователям для прослушивания огромное количество треков, при создании которых помощь человека была минимальной. При этом с ИИ-музыкой связаны и скандалы: один из наиболее громких произошел из-за хита "Она танцует под Шадэ", созданного в коллаборации трех исполнителей – "By Индия", Xcho и Мота.

Блогер Анна Еремеева, известная разоблачениями нейросетей в музыке, заявила, что в композиции используется синтезированный женский голос. После этого на девушку обрушилась волна хейта.

В комментариях под видео высказался и продюсер Xcho Алибек Сулейманов. По словам Анны, он оставил оскорбительный текст в ее адрес, а также негативно отозвался о творчестве других пользователей. Вскоре Еремеева также сообщила телеграм-каналу Baza о спам-атаках и попытках взлома ее личных аккаунтов.

Просто вдумайтесь: главный продюсер крупного объединения, который работает с крупными артистами из чарта, настолько оскорбился, что я задела честь и достоинство исполнителя Xcho, что пришел в комментарии. Он написал: "Ты че, мать. Мы чем хоть виноваты, если тебя даже родственники не слушают? Вырастешь – поймешь действия взрослых дядь. А пока попей молочка и будь добрей". Как вам такой ответ?
блогер
Анна Еремеева

Сам продюсер заявил журналистам, что не причастен к организации бот-атак, и обвинил блогера в намеренном хайпе за счет критики артистов. Также он не увидел проблемы в использовании синтезированного женского голоса в припеве, уточнив, что текст к нему написал лично рэпер "By Индия".

Это не единственные споры, связанные с нейротворчеством. Например, треки и клипы ИИ-исполнителя "БлокNote", который использует в работе тексты классиков, не раз называли неуважением к литературному наследию.

Продюсер Иосиф Пригожин объяснил в разговоре с Москвой 24 успех нейромузыки тем, что ее алгоритмы способны распознавать и учитывать ключевые характеристики востребованных композиций. Благодаря этому треки точно попадают в предпочтения слушателей.

Однако важно понимать, что рынок имеет ограниченную пропускную способность – как горлышко, через которое может пройти лишь определенный объем. Ежегодно в мире появляется около 200 миллионов музыкальных треков. При этом внимание аудитории привлекают лишь 10–15% из них. Из этого числа может попасться какой-нибудь трек, который завирусится на волне популярности и перетянет внимание на себя, даже если это будет кратковременным.
Иосиф Пригожин
продюсер

При этом утверждать, что искусственный интеллект якобы полностью вытеснит живых исполнителей, нельзя, уверен Пригожин.

"Однако с уверенностью можно сказать об их конкурентоспособности с работами реальных артистов", – добавил он.

Народный артист РСФСР Лев Лещенко в беседе с Москвой 24 также подчеркнул, что с развитием нейросетей невозможно что-либо сделать. По его мнению, это будет существовать еще долго.

"Сопротивляться процессу бесполезно, надо его использовать, как раньше говорили – атом в мирных целях. А что мы еще можем сделать? Это течение времени, новые технологии", – добавил он.

Фоновое звучание

Фото: 123RF.com/bpenny

При этом независимый музыкальный эксперт Сергей Зиновьев отметил, что успех музыки, созданной с помощью искусственного интеллекта, до сих пор остается не до конца понятным.

В беседе с Москвой 24 эксперт предположил, что такой эффект может быть связан с ее "идеальностью". Подобные треки подходят для фонового звучания, когда нет необходимости в глубоком погружении и осмыслении содержания.

Реальным авторам, создающим искреннюю музыку, конкуренция с ИИ не угрожает. В качественных произведениях должен присутствовать небольшой изъян – именно это создает ощущение живого общения с исполнителем. Например, в британской музыке чаще всего нет чрезмерной выверенности, что позволяет почувствовать человеческий фактор. Это относится и к другим видам искусства.
Сергей Зиновьев
независимый музыкальный эксперт

По его мнению, если ИИ научится намеренно создавать неидеальные произведения, такая имитация, скорее всего, будет легко заметна.

ИИ-специалист, видеомаркетолог Винер Хафизов, напротив, считает, что для большинства слушателей не имеет значения, кто автор песни: если музыка затрагивает чувства, ее будут включать в машине, в плеере или использовать в видео.

В разговоре с Москвой 24 он пояснил, что для создания треков существуют специальные нейросети. Пользователь загружает стихи (написанные самостоятельно или сгенерированные в другой программе), выбирает жанр – и через несколько минут получает готовую композицию.

"Более того, сейчас многие известные артисты, включая Басту, частично используют нейросети для создания музыки. Некоторые исполнители применяют ИИ, но не признаются в этом, однако факт остается фактом", – утвердил эксперт.

Также Хафизов уверен, что значительную долю рынка занимают песни, полностью созданные с помощью нейросетей. Причем их авторы часто не имеют музыкального образования.

Человек может не знать нот, не уметь петь, играть на инструментах или выступать, но при этом создавать композиции. Если произведение подхватывается аудиторией, оно способно стать популярным почти мгновенно.
Винер Хафизов
ИИ-специалист, видеомаркетолог

В обозримом будущем, через год-два, могут появиться полноценные виртуальные артисты – нейрогерои, которые будут давать целые концерты. Их композиции станут звучать со сцены, а образы – транслироваться в виде голографических проекций, предположил он.

Со временем на смену традиционным музыкантам могут прийти специалисты, владеющие технологиями искусственного интеллекта. Им предстоит управлять нейросетями, создавать голограммы и обеспечивать техническую сторону концертов, заключил Хафизов.

Читайте также


Какасьева Александра

технологиикультураистории

Главное

Грозит ли России отключение от глобального интернета

Финская Fingrid уведомила операторов в РФ о планах прекратить обслуживание ЛЭП с волоконно-оптическими линиями

Читать
закрыть

Россияне увлеклись выращиванием закваски Левита мадре

Свою "левиту" пользователи купают, отмачивают, кормят и даже дают ей имена

Читать
закрыть

Какие изменения ждут россиян в квитанциях за ЖКУ в августе

Затраты на содержание общего имущества и текущий ремонт разделят

Перерасчет платы за отсутствие отопления или воды возьмет на себя УК

Читать
закрыть

Что скрывают дешевые квартиры на торгах

Перед участием важно досконально изучить лот и по возможности осмотреть имущество

Один из рисков – незаконная перепланировка предыдущими хозяевами

Читать
закрыть

Что грозит пользователям Telegram после обвинений ФСБ в адрес Дурова

Основатель мессенджера Павел Дуров объявляется в международный розыск

ФСБ опубликовало видео допросов завербованных через Telegram россиян

Читать
закрыть

Необычные рецепты закруток на зиму

В конце июля начинается сезон консервации: огурцы, помидоры, грибы – все идет в ход

Как не допустить фатальных ошибок при консервации?

Читать
закрыть

Россиян начали штрафовать за показ значков запрещенных соцсетей

Под санкции подпадают не только блогеры, но и предприниматели, курьеры, владельцы магазинов и даже образовательные учреждения

Читать
закрыть

Почему москвичи переходят на оптовые закупки на рынках

Эксперты предупреждают, что такой подход требует рациональности

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика