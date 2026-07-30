Продюсер Пригожин усомнился в том, что ИИ-музыканты могут вытеснить живых исполнителей

Треки, сгенерированные нейросетями, давно занимают верхние строчки топ-чартов в России и вирусятся в соцсетях. Почему такая музыка оказывается популярной и способна ли она заменить реальных артистов, разбиралась Москва 24.
Нейротворчество
Музыка, созданная нейросетями, прочно закрепилась в топ-чартах страны. Сервисы предлагают пользователям для прослушивания огромное количество треков, при создании которых помощь человека была минимальной. При этом с ИИ-музыкой связаны и скандалы: один из наиболее громких произошел из-за хита "Она танцует под Шадэ", созданного в коллаборации трех исполнителей – "By Индия", Xcho и Мота.
Блогер Анна Еремеева, известная разоблачениями нейросетей в музыке, заявила, что в композиции используется синтезированный женский голос. После этого на девушку обрушилась волна хейта.
В комментариях под видео высказался и продюсер Xcho Алибек Сулейманов. По словам Анны, он оставил оскорбительный текст в ее адрес, а также негативно отозвался о творчестве других пользователей. Вскоре Еремеева также сообщила телеграм-каналу Baza о спам-атаках и попытках взлома ее личных аккаунтов.
Сам продюсер заявил журналистам, что не причастен к организации бот-атак, и обвинил блогера в намеренном хайпе за счет критики артистов. Также он не увидел проблемы в использовании синтезированного женского голоса в припеве, уточнив, что текст к нему написал лично рэпер "By Индия".
Это не единственные споры, связанные с нейротворчеством. Например, треки и клипы ИИ-исполнителя "БлокNote", который использует в работе тексты классиков, не раз называли неуважением к литературному наследию.
Продюсер Иосиф Пригожин объяснил в разговоре с Москвой 24 успех нейромузыки тем, что ее алгоритмы способны распознавать и учитывать ключевые характеристики востребованных композиций. Благодаря этому треки точно попадают в предпочтения слушателей.
При этом утверждать, что искусственный интеллект якобы полностью вытеснит живых исполнителей, нельзя, уверен Пригожин.
"Однако с уверенностью можно сказать об их конкурентоспособности с работами реальных артистов", – добавил он.
Народный артист РСФСР Лев Лещенко в беседе с Москвой 24 также подчеркнул, что с развитием нейросетей невозможно что-либо сделать. По его мнению, это будет существовать еще долго.
"Сопротивляться процессу бесполезно, надо его использовать, как раньше говорили – атом в мирных целях. А что мы еще можем сделать? Это течение времени, новые технологии", – добавил он.
Фоновое звучание
При этом независимый музыкальный эксперт Сергей Зиновьев отметил, что успех музыки, созданной с помощью искусственного интеллекта, до сих пор остается не до конца понятным.
В беседе с Москвой 24 эксперт предположил, что такой эффект может быть связан с ее "идеальностью". Подобные треки подходят для фонового звучания, когда нет необходимости в глубоком погружении и осмыслении содержания.
По его мнению, если ИИ научится намеренно создавать неидеальные произведения, такая имитация, скорее всего, будет легко заметна.
ИИ-специалист, видеомаркетолог Винер Хафизов, напротив, считает, что для большинства слушателей не имеет значения, кто автор песни: если музыка затрагивает чувства, ее будут включать в машине, в плеере или использовать в видео.
В разговоре с Москвой 24 он пояснил, что для создания треков существуют специальные нейросети. Пользователь загружает стихи (написанные самостоятельно или сгенерированные в другой программе), выбирает жанр – и через несколько минут получает готовую композицию.
"Более того, сейчас многие известные артисты, включая Басту, частично используют нейросети для создания музыки. Некоторые исполнители применяют ИИ, но не признаются в этом, однако факт остается фактом", – утвердил эксперт.
Также Хафизов уверен, что значительную долю рынка занимают песни, полностью созданные с помощью нейросетей. Причем их авторы часто не имеют музыкального образования.
В обозримом будущем, через год-два, могут появиться полноценные виртуальные артисты – нейрогерои, которые будут давать целые концерты. Их композиции станут звучать со сцены, а образы – транслироваться в виде голографических проекций, предположил он.
Со временем на смену традиционным музыкантам могут прийти специалисты, владеющие технологиями искусственного интеллекта. Им предстоит управлять нейросетями, создавать голограммы и обеспечивать техническую сторону концертов, заключил Хафизов.