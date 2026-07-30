Продюсер Пригожин усомнился в том, что ИИ-музыканты могут вытеснить живых исполнителей

Треки, сгенерированные нейросетями, давно занимают верхние строчки топ-чартов в России и вирусятся в соцсетях. Почему такая музыка оказывается популярной и способна ли она заменить реальных артистов, разбиралась Москва 24.

Нейротворчество

Музыка, созданная нейросетями, прочно закрепилась в топ-чартах страны. Сервисы предлагают пользователям для прослушивания огромное количество треков, при создании которых помощь человека была минимальной. При этом с ИИ-музыкой связаны и скандалы: один из наиболее громких произошел из-за хита "Она танцует под Шадэ", созданного в коллаборации трех исполнителей – "By Индия", Xcho и Мота.

Блогер Анна Еремеева, известная разоблачениями нейросетей в музыке, заявила, что в композиции используется синтезированный женский голос. После этого на девушку обрушилась волна хейта.

В комментариях под видео высказался и продюсер Xcho Алибек Сулейманов. По словам Анны, он оставил оскорбительный текст в ее адрес, а также негативно отозвался о творчестве других пользователей. Вскоре Еремеева также сообщила телеграм-каналу Baza о спам-атаках и попытках взлома ее личных аккаунтов.





блогер Анна Еремеева Просто вдумайтесь: главный продюсер крупного объединения, который работает с крупными артистами из чарта, настолько оскорбился, что я задела честь и достоинство исполнителя Xcho, что пришел в комментарии. Он написал: "Ты че, мать. Мы чем хоть виноваты, если тебя даже родственники не слушают? Вырастешь – поймешь действия взрослых дядь. А пока попей молочка и будь добрей". Как вам такой ответ?

Сам продюсер заявил журналистам, что не причастен к организации бот-атак, и обвинил блогера в намеренном хайпе за счет критики артистов. Также он не увидел проблемы в использовании синтезированного женского голоса в припеве, уточнив, что текст к нему написал лично рэпер "By Индия".

Это не единственные споры, связанные с нейротворчеством. Например, треки и клипы ИИ-исполнителя "БлокNote", который использует в работе тексты классиков, не раз называли неуважением к литературному наследию.

Продюсер Иосиф Пригожин объяснил в разговоре с Москвой 24 успех нейромузыки тем, что ее алгоритмы способны распознавать и учитывать ключевые характеристики востребованных композиций. Благодаря этому треки точно попадают в предпочтения слушателей.





Иосиф Пригожин продюсер Однако важно понимать, что рынок имеет ограниченную пропускную способность – как горлышко, через которое может пройти лишь определенный объем. Ежегодно в мире появляется около 200 миллионов музыкальных треков. При этом внимание аудитории привлекают лишь 10–15% из них. Из этого числа может попасться какой-нибудь трек, который завирусится на волне популярности и перетянет внимание на себя, даже если это будет кратковременным.

При этом утверждать, что искусственный интеллект якобы полностью вытеснит живых исполнителей, нельзя, уверен Пригожин.

"Однако с уверенностью можно сказать об их конкурентоспособности с работами реальных артистов", – добавил он.

Народный артист РСФСР Лев Лещенко в беседе с Москвой 24 также подчеркнул, что с развитием нейросетей невозможно что-либо сделать. По его мнению, это будет существовать еще долго.

"Сопротивляться процессу бесполезно, надо его использовать, как раньше говорили – атом в мирных целях. А что мы еще можем сделать? Это течение времени, новые технологии", – добавил он.

Фоновое звучание

При этом независимый музыкальный эксперт Сергей Зиновьев отметил, что успех музыки, созданной с помощью искусственного интеллекта, до сих пор остается не до конца понятным.

В беседе с Москвой 24 эксперт предположил, что такой эффект может быть связан с ее "идеальностью". Подобные треки подходят для фонового звучания, когда нет необходимости в глубоком погружении и осмыслении содержания.





Сергей Зиновьев независимый музыкальный эксперт Реальным авторам, создающим искреннюю музыку, конкуренция с ИИ не угрожает. В качественных произведениях должен присутствовать небольшой изъян – именно это создает ощущение живого общения с исполнителем. Например, в британской музыке чаще всего нет чрезмерной выверенности, что позволяет почувствовать человеческий фактор. Это относится и к другим видам искусства.

По его мнению, если ИИ научится намеренно создавать неидеальные произведения, такая имитация, скорее всего, будет легко заметна.

ИИ-специалист, видеомаркетолог Винер Хафизов, напротив, считает, что для большинства слушателей не имеет значения, кто автор песни: если музыка затрагивает чувства, ее будут включать в машине, в плеере или использовать в видео.

В разговоре с Москвой 24 он пояснил, что для создания треков существуют специальные нейросети. Пользователь загружает стихи (написанные самостоятельно или сгенерированные в другой программе), выбирает жанр – и через несколько минут получает готовую композицию.

"Более того, сейчас многие известные артисты, включая Басту, частично используют нейросети для создания музыки. Некоторые исполнители применяют ИИ, но не признаются в этом, однако факт остается фактом", – утвердил эксперт.

Также Хафизов уверен, что значительную долю рынка занимают песни, полностью созданные с помощью нейросетей. Причем их авторы часто не имеют музыкального образования.





Винер Хафизов ИИ-специалист, видеомаркетолог Человек может не знать нот, не уметь петь, играть на инструментах или выступать, но при этом создавать композиции. Если произведение подхватывается аудиторией, оно способно стать популярным почти мгновенно.

В обозримом будущем, через год-два, могут появиться полноценные виртуальные артисты – нейрогерои, которые будут давать целые концерты. Их композиции станут звучать со сцены, а образы – транслироваться в виде голографических проекций, предположил он.

Со временем на смену традиционным музыкантам могут прийти специалисты, владеющие технологиями искусственного интеллекта. Им предстоит управлять нейросетями, создавать голограммы и обеспечивать техническую сторону концертов, заключил Хафизов.