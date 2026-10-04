Российские фигуристы завоевали шесть медалей на Trialeti Trophy в Грузии

Российские фигуристы завоевали шесть медалей на турнире Trialeti Trophy в Грузии, который завершился 3 октября. При этом многие остались недовольны судейством, намекая на предвзятость арбитров. На чем основаны эти подозрения и кто из россиян попал на пьедестал – в материале спортивного обозревателя Москвы 24 Никиты Камзина.

Возвращение Петросян и крик души Фроловой

Фото: РИА Новости

Trialeti Trophy в Батуми – очередной турнир из серии "Челленджеров", которые облюбовали российские фигуристы для набора очков и обкатки программ перед зарубежными арбитрами. От результатов спортсменов, которые долгое время были в спортивной изоляции, зависит в том числе участие в соревнованиях куда более высокого уровня. В частности, это шанс получить приглашение выступить на этапах Гран-при, если кто-то из основных участников снимется по тем или иным причинам.

В соревнованиях девушек в Грузии многие ждали Аделию Петросян, которая вышла на международный лед впервые со времен Олимпиады. Причем теперь – уже не под руководством Этери Тутберидзе.

Чуть больше месяца Аделия работает с Инной Гончаренко, и поездка фигуристки в Батуми была под вопросом из-за восстановления после небольшой травмы и "сырой" произвольной программы. В Батуми она в итоге поехала, причем домой забрала серебро: после короткой программы россиянка была четвертой, однако ту самую произвольную – в образе Арьи Старк из "Игры престолов" – откатала лучше всех.

Но судьи все равно поставили на высшую ступень пьедестала не ее, а двукратную чемпионку Европы Нину Петрыкину из Эстонии. Она откатала менее уверенно по сравнению с Петросян, но арбитры по какой-то причине не придали значения шероховатостям в ее программе. В итоге у эстонки 205,94 балла, у Аделии – 204,16.

Третьей же стала россиянка Анна Фролова (203,21), которая имела все шансы на победу, но не слишком уверенно выглядела в произвольной программе. Для 21-летней спортсменки это стало настолько сильным ударом, что в беседе с журналистами она заговорила о завершении карьеры.





Анна Фролова российская фигуристка Спустила в унитаз то, ради чего, возможно, пахала три года. Очень обидно и стыдно, что подвела людей, которые со мной работают и которые в меня верили, и саму себя тоже. Все привыкли, что я катаюсь чисто. Надеялась, что этот турнир не будет исключением. Были какие-то моральные моменты, которые давили, но обычно я справляюсь. Значит, я стану еще сильнее или закончу, посмотрим.

Аделия Петросян по итогам турнира заявила журналистам, что чувствует "радость, облегчение и забитые ноги". По ее словам, она катала эту произвольную программу третий раз в жизни и в первый – чисто. В нужный момент она собралась и показала максимум возможного, что не может не радовать.

Тяжелая медаль Угожаева и аномальный результат Эгадзе

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Для российских мужчин-одиночников "Челленджер" в Батуми складывался непросто. И Матвей Ветлугин, и Николай Угожаев откатали в Грузии не идеально, но последний все же сумел дотянуться до серебра с результатом в 236,41 балла. Позади на подиуме остался эстонец Михаил Селевко (227,74), а Ветлугин пришел к финишу турнира четвертым (219,94).

От последнего ждали результаты куда выше, с учетом того, что Матвей стал серебряным на "Челленджере" Lombardia Trophy в Италии. Но контраст результатов всего за пару недель с соревнований в Бергамо, где было 254,53, довольно внушительный. Журналистам после проката честно признался, что очень устал и хочет отдохнуть.

При этом Матвей продолжает чередовать программы: в Батуми так и вовсе привез то, с чем выходил на лед еще по юниорам. Такой подход радует не всех фанатов, однако самого фигуриста флер не особо заботит.

"Тактику со сменами программ каждый турнир оставляю. Что касается негативных комментариев на этот счет, то наплевать", – заявил Ветлугин журналистам.

Но больше всего удивил результат "домашнего" фигуриста, чемпиона Европы Ники Эгадзе, которому арбитры воткнули аж 262,65 балла. И это – несмотря на смазанные прыжки и падение с тройного акселя, в то время как у Угожаева ничего подобного не было и близко. Но ученик Этери Тутберидзе доволен: заявил репортерам, что откатал в свое удовольствие и очень счастлив.

Пары – в призах, эксперты – в шоке

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

В парных дисциплинах на грузинском "Челленджере" тоже выиграли местные. В танцах на льду триумфаторами стали Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Как и в случае с Эгадзе, отрыв от ближайшего преследователя у пары колоссальный.

Им щедрые арбитры отвалили целых 208,67 балла, в то время как российской паре в лице Елизаветы Пасечник и Дарио Чиризано – всего 178,53. Да, грузины может и откатали неплохо, но не на столь существенную разницу. При таких обстоятельство серебро у нашей пары – это хороший результат: тем более, что это первые международные награды в их карьере. Но сложно отделаться от мысли, что все было честно и не предвзято.

Похожая ситуация и в спортивных парах, где на первое место взлетели еще одни подопечные Тутберидзе, серебряные призеры Олимпиады-2026 грузины Анастасия Метелкина и Лука Берулава (215,83), оставив позади сразу три российские пары. Анастасия Мишина и Александр Галлямов получили от судей 206,31 и заняли второе место, а Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков стали третьи с суммой 196,63 по сумме двух программ. Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев остановились в шаге от наград (185,06).

Реакция Галлямова на оценки после произвольной программы завирусилась в Сети: фигурист в зоне kiss and cry вместо поцелуев и плача не сдерживал смех. Таких низких оценок на международных стартах у этой пары не было уже семь лет.

После такого журналист RT Елена Вайцеховская призвала игнорировать подобные соревнования.





Елена Вайцеховская журналист Искусственное завышение оценок порождает неприятный вопрос: зачем это было нужно? Чтобы показать миру, будто местные фигуристы настолько хороши, что все прочие лишь прах у их ног? Понятно, что это не так. Все это может вызвать у большинства участников лишь одно желание – больше никогда не приезжать на турниры в Грузию.

На странности в оценках указала и Олимпийская чемпионка в танцах на льду, заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Наталья Бестемьянова. В беседе со "Спорт-Экспрессом" она обратила внимание на короткую программу, где у Мишиной и Галлямова было порядка 73 баллов, в то время как у Метелкиной и Берулавы – под 80.

"Хочу задать вопрос по классику: "А судьи кто?". Грузинская пара с двумя серьезнейшими ошибками... Но в короткой семь баллов преимущество! Это просто смешно!" – заявила Бестемьянова.

Посмотрим, каким будет судейство на следующем "Челленджере" – "Мемориале Дениса Тена", который состоится в Алматы с 7 по 10 октября. У России здесь будет большое представительство: в частности, на турнир едут такие звезды, как Петр Гуменник, Владислав Дикиджи и Александра Трусова. Поэтому фанаты вправе рассчитывать на яркое катание и высокие результаты.

