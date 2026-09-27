Тарасова назвала тренеров Семененко гениями после победы на "Мемориале Ондрея Непелы"

Россиянин Евгений Семененко стал лучшим в соревнованиях одиночников на "Мемориале Ондрея Непелы", который проходил в Словакии с 25 по 27 сентября. Причем позади него остался действующий олимпийский чемпион Михаил Шайдоров. Как выступление Семененко оценили эксперты и какие результаты показали другие россияне, расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.
"Приятно побеждать среди такого состава"
Российские фигуристы постепенно вкатываются в международную гонку за наградами, и "Мемориал Ондрея Непелы" в Братиславе – очередной этап на этом пути.
Это турнир серии "Челленджер", который спортсмены используют, чтобы набрать международный рейтинг и повысить шансы на попадание на более престижные соревнования. В Словакии россияне были представлены в соревнованиях мужчин-одиночников и танцах на льду.
В первой из этих категорий – сразу три спортсмена из РФ: Григорий Федоров, Глеб Лутфуллин и Евгений Семененко. Конкуренция у них была довольно серьезная, как минимум потому, что в гонке за медалями был действующий олимпийский чемпион Михаил Шайдоров из Казахстана, сенсационно выигравший Игры в Милане зимой 2026 года.
Однако у него немного не задалось, и усилий хватило только для бронзы с результатом в 272,75 балла. Вторым же стал бронзовый призер Олимпиады-2026 в командных соревнованиях, серебряный призер чемпионата Европы 2022 года Даниэль Грассль (278,80), который в свое время тренировался у Этери Тутберидзе.
Чемпион соревнований – Евгений Семененко, который со своими 292,09 балла далеко улетел от конкурентов. Причем ученик Алексея и Татьяны Мишиных набрал лучшую в истории сумму баллов за две программы среди российских одиночников, перебив рекорд Марка Кондратюка образца чемпионата Европы 2022 года (286,56). Более того, за четверной риттбергер он получил от судей оценку 14,49 – третий лучший результат за этот элемент в истории. Плюс ко всему его баллы выше того, что Шайдоров набрал в золотом для себя Милане, где у него было 291,58 балла.
При этом ранее Евгений стал бронзовым призером "Челленджера" в Токио, который проходил в начале сентября. В интервью Okko Семененко не стал скрывать, что рад победе, но останавливаться на достигнутом он не собирается.
Глеб Лутфуллин остановился в шаге от пьедестала, став четвертым (251,46), но при этом в свой первый международный сезон во взрослой карьере обошел на одну строчку бронзового призера чемпионата мира 2024 года и двукратного чемпиона Европы Адама Сяо Хим Фа из Франции. Более того, еще один ученик Алексея Мишина в произвольной программе сделал пять четверных прыжков, заставив обратить на себя пристальное внимание. Григорий Федотов замкнул десятку (213,80).
В танцах на льду от России вышла пара в лице Ирины Хаврониной и Девида Нарижного, которые в итоге заняли седьмое место. В их активе 177,93 балла, тогда как у чемпионов турнира испанцев Оливии Смарт и Тима Дика – 197,22. Таким образом, нашему дуэту есть к чему стремиться, тем более, что до этого они не выступали почти полтора года из-за травмы партнера.
При этом гимн и флаг РФ на международных соревнованиях пока не присутствуют: на мировой лед мы продолжаем выходить в нейтральном статусе.
"Российские фигуристы одни из самых сильных"
Выступление Евгения Семененко стало темой номер один в мире российского фигурного катания. Тренер спортсмена Алексей Мишин заявил ТАСС, что турнир в Словакии был очень серьезным по уровню соперников и мастерству, и назвал своего ученика героем.
Чемпионка Европы 2020 года, бронзовый призер чемпионата мира 2021 года в парном катании Александра Бойкова, которая выступает с Дмитрием Козловским, восторженно отреагировала на прокат Семененко в Словакии.
"Герой дня, вечера, недели. Женечка, ты невероятный молодец", – написала она в своих соцсетях.
Хореограф Илья Авербух в разговоре с ТАСС назвал Семененко одним из претендентов на золото на будущем чемпионате Европы. А заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в беседе с агентством отдельно похвалила тех, кто привел его к такому результату.
"Женя показал выдающийся уровень. И Мишин – абсолютный гений. В таком возрасте воспитать такого парня вместе со своей женой Таней – это невероятно. Понять это невозможно даже тем, кто работал в этом возрасте. Я так за него рада, вышел и всех победил", – подчеркнула Тарасова.
О соперниках же в интервью "Советскому спорту" высказался действующий олимпийский чемпион Михаил Шайдоров. Представитель Казахстана признал свои недочеты во время выступления в Словакии и отметил серьезную конкуренцию, которая выросла с возвращением россиян.
Уже через неделю – "Челленджер" Trialeti Trophy в Грузии с 30 сентября по 3 октября, где планируется выступление многочисленного десанта российских фигуристов в каждом из представленных видов. В заявку вошли 16 представителей РФ, но появление некоторых из них пока под вопросом.
В частности, впервые со времен Олимпиады-2026 на международный лед должна выйти Аделия Петросян, которая ранее покинула группу Этери Тутберидзе. Однако 20 сентября она заявила журналистам, что состояние программы пока далеко от идеального, из-за чего может пропустить соревнования в Батуми. В то же время у одиночниц заявлена Анна Фролова, ставшая бронзовым призером "Челленджера" в Токио.
У мужчин дебютирует на международной арене в этом сезоне Николай Угожаев, плюс в списках значился Андрей Мозалев, но вместо него в итоге должен поехать Матвей Ветлугин, который недавно завоевал серебро на "Челленджере" Lombardia Trophy в Италии. Мозалева же сняли из-за неудачных контрольных прокатов сборной России 19–20 сентября.
Среди спортивных пар – два дуэта из РФ, которые поднимались на пьедестал в столице Японии: Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков тогда стали вторыми, а замкнули тройку Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев. Плюс дебютируют в этом международном сезоне Александр Галлямов и Анастасия Мишина.
Кроме того, в танцах на льду заявлены российские дуэты Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано, Елизавета Шичина и Павел Дрозд. Также в Грузию должны были поехать Варвара Жданова и Тимур Бабаев-Смирнов, но последний недавно получил повреждение. Конкуренция будет серьезная, но представители РФ показывают, что способны навязать борьбу после многолетнего отсутствия.