Тарасова назвала тренеров Семененко гениями после победы на "Мемориале Ондрея Непелы"

Россиянин Евгений Семененко стал лучшим в соревнованиях одиночников на "Мемориале Ондрея Непелы", который проходил в Словакии с 25 по 27 сентября. Причем позади него остался действующий олимпийский чемпион Михаил Шайдоров. Как выступление Семененко оценили эксперты и какие результаты показали другие россияне, расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

"Приятно побеждать среди такого состава"

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Российские фигуристы постепенно вкатываются в международную гонку за наградами, и "Мемориал Ондрея Непелы" в Братиславе – очередной этап на этом пути.

Это турнир серии "Челленджер", который спортсмены используют, чтобы набрать международный рейтинг и повысить шансы на попадание на более престижные соревнования. В Словакии россияне были представлены в соревнованиях мужчин-одиночников и танцах на льду.

В первой из этих категорий – сразу три спортсмена из РФ: Григорий Федоров, Глеб Лутфуллин и Евгений Семененко. Конкуренция у них была довольно серьезная, как минимум потому, что в гонке за медалями был действующий олимпийский чемпион Михаил Шайдоров из Казахстана, сенсационно выигравший Игры в Милане зимой 2026 года.

Однако у него немного не задалось, и усилий хватило только для бронзы с результатом в 272,75 балла. Вторым же стал бронзовый призер Олимпиады-2026 в командных соревнованиях, серебряный призер чемпионата Европы 2022 года Даниэль Грассль (278,80), который в свое время тренировался у Этери Тутберидзе.

Чемпион соревнований – Евгений Семененко, который со своими 292,09 балла далеко улетел от конкурентов. Причем ученик Алексея и Татьяны Мишиных набрал лучшую в истории сумму баллов за две программы среди российских одиночников, перебив рекорд Марка Кондратюка образца чемпионата Европы 2022 года (286,56). Более того, за четверной риттбергер он получил от судей оценку 14,49 – третий лучший результат за этот элемент в истории. Плюс ко всему его баллы выше того, что Шайдоров набрал в золотом для себя Милане, где у него было 291,58 балла.

При этом ранее Евгений стал бронзовым призером "Челленджера" в Токио, который проходил в начале сентября. В интервью Okko Семененко не стал скрывать, что рад победе, но останавливаться на достигнутом он не собирается.





Евгений Семененко победитель "Мемориала Ондрея Непелы" 2026 года Желание было очень большое. Понятно, видел, что состав сильный на этом турнире. Но все равно надо всегда стремиться к лучшему, соревноваться с лучшими. Тем более приятно побеждать среди такого состава. Ребята тут очень сильные, и пьедестал, баллы это доказывают. Очень рад, что удалось показать свое хорошее катание.

Глеб Лутфуллин остановился в шаге от пьедестала, став четвертым (251,46), но при этом в свой первый международный сезон во взрослой карьере обошел на одну строчку бронзового призера чемпионата мира 2024 года и двукратного чемпиона Европы Адама Сяо Хим Фа из Франции. Более того, еще один ученик Алексея Мишина в произвольной программе сделал пять четверных прыжков, заставив обратить на себя пристальное внимание. Григорий Федотов замкнул десятку (213,80).

В танцах на льду от России вышла пара в лице Ирины Хаврониной и Девида Нарижного, которые в итоге заняли седьмое место. В их активе 177,93 балла, тогда как у чемпионов турнира испанцев Оливии Смарт и Тима Дика – 197,22. Таким образом, нашему дуэту есть к чему стремиться, тем более, что до этого они не выступали почти полтора года из-за травмы партнера.

При этом гимн и флаг РФ на международных соревнованиях пока не присутствуют: на мировой лед мы продолжаем выходить в нейтральном статусе.

"Российские фигуристы одни из самых сильных"

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Выступление Евгения Семененко стало темой номер один в мире российского фигурного катания. Тренер спортсмена Алексей Мишин заявил ТАСС, что турнир в Словакии был очень серьезным по уровню соперников и мастерству, и назвал своего ученика героем.





Алексей Мишин тренер Евгения Семененко Я как представитель нашей федерации очень доволен тем, что возвращение отечественного фигурного катания на мировую арену проходит успешно. А Женя – просто герой. Его хорошо и приятно тренировать, но когда он выходит на старт, то он один сражается со всем миром. И это качество у Жени есть.

Чемпионка Европы 2020 года, бронзовый призер чемпионата мира 2021 года в парном катании Александра Бойкова, которая выступает с Дмитрием Козловским, восторженно отреагировала на прокат Семененко в Словакии.

"Герой дня, вечера, недели. Женечка, ты невероятный молодец", – написала она в своих соцсетях.

Хореограф Илья Авербух в разговоре с ТАСС назвал Семененко одним из претендентов на золото на будущем чемпионате Европы. А заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в беседе с агентством отдельно похвалила тех, кто привел его к такому результату.

"Женя показал выдающийся уровень. И Мишин – абсолютный гений. В таком возрасте воспитать такого парня вместе со своей женой Таней – это невероятно. Понять это невозможно даже тем, кто работал в этом возрасте. Я так за него рада, вышел и всех победил", – подчеркнула Тарасова.

О соперниках же в интервью "Советскому спорту" высказался действующий олимпийский чемпион Михаил Шайдоров. Представитель Казахстана признал свои недочеты во время выступления в Словакии и отметил серьезную конкуренцию, которая выросла с возвращением россиян.





Михаил Шайдоров олимпийский чемпион 2026 года Все знают, что российские фигуристы одни из самых сильных. Конечно, это мотивирует, и мы видим, как они здорово катаются. Конкуренция будет только расти, я этому только рад. Фигурное катание должно быть сложным.

Уже через неделю – "Челленджер" Trialeti Trophy в Грузии с 30 сентября по 3 октября, где планируется выступление многочисленного десанта российских фигуристов в каждом из представленных видов. В заявку вошли 16 представителей РФ, но появление некоторых из них пока под вопросом.

В частности, впервые со времен Олимпиады-2026 на международный лед должна выйти Аделия Петросян, которая ранее покинула группу Этери Тутберидзе. Однако 20 сентября она заявила журналистам, что состояние программы пока далеко от идеального, из-за чего может пропустить соревнования в Батуми. В то же время у одиночниц заявлена Анна Фролова, ставшая бронзовым призером "Челленджера" в Токио.

У мужчин дебютирует на международной арене в этом сезоне Николай Угожаев, плюс в списках значился Андрей Мозалев, но вместо него в итоге должен поехать Матвей Ветлугин, который недавно завоевал серебро на "Челленджере" Lombardia Trophy в Италии. Мозалева же сняли из-за неудачных контрольных прокатов сборной России 19–20 сентября.

Среди спортивных пар – два дуэта из РФ, которые поднимались на пьедестал в столице Японии: Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков тогда стали вторыми, а замкнули тройку Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев. Плюс дебютируют в этом международном сезоне Александр Галлямов и Анастасия Мишина.

Кроме того, в танцах на льду заявлены российские дуэты Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано, Елизавета Шичина и Павел Дрозд. Также в Грузию должны были поехать Варвара Жданова и Тимур Бабаев-Смирнов, но последний недавно получил повреждение. Конкуренция будет серьезная, но представители РФ показывают, что способны навязать борьбу после многолетнего отсутствия.

