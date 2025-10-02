Диетолог Королева: вода с лимоном помогает организму проснуться

02 октября, 14:33Общество
Вода с лимоном натощак полезна для организма из-за уникальных свойств. Цитрус обладает ощелачивающим эффектом, сообщает "Радио 1" со ссылкой на кандидата медицинских наук, специалиста в области диетологии и директор клиники эстетической медицины Маргариту Королеву.
"Лимон подщелачивает среды организма и бодрит организм, запускает все его ритмы", – пояснила эксперт.
Как отметила специалист, подщелачивание способно устранить избыточную кислотность и сформировать идеальные условия для начала работы пищеварительной системы. По словам диетолога, вода с лимоном действует в качестве природного энергетика и метронома для ЖКТ. Лимон поможет взбодрить организм и подготовить его к завтраку.
Королева добавила, что такой утренний ритуал приведет организм в тонус.
Ранее диетолог Ольга Шестакова объяснила принцип действия лимфодренажного чая. Эксперт рассказала, что он является мочегонным и тонизирующим средством, а не "волшебной палочкой" для очищения лимфы. По ее словам, этот напиток могут употреблять люди со склонностью организма задерживать жидкость или в период предменструального синдрома. Однако пить его нужно короткими курсами.
