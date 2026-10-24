"Московский детектив": тайна гибели майора Афанасьева

27 декабря 1980 года на обочине дороги в Подмосковье нашли избитого майора КГБ Вячеслава Афанасьева. От полученных травм он скончался в больнице 1 января, так и не приходя в сознание. Следователи предполагали, что поиски убийцы приведут их к иностранным спецслужбам. Но истина оказалась куда более шокирующей и пугающей.

Кто на самом деле убил сотрудника КГБ? Кто мешал следствию? И почему это дело стало одним из самых громких в Москве в 1980-х годах?

Об этом – в программе "Московский детектив".