Грузовик обрушил пешеходный мост на Ленинградском шоссе под Солнечногорском

На Ленинградском шоссе под Солнечногорском произошло ДТП – грузовик обрушил пешеходный мост. В результате конструкция рухнула и перекрыла движение. Очевидец происшествия рассказал, что "КамАЗ" наехал на мост с поднятым кузовом.

По его словам, водитель остался внизу, а кабина была распущена. Подробности о состоянии неизвестны. В связи с ДТП для автомобилистов организовали объезды в Подмосковье, в частности, по трассе М-11. Объезды бесплатные для общественного транспорта, уточнили в Минтрансе РФ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.