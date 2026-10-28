28 октября, 21:30Происшествия
"Московский патруль": полиция ликвидировала нарколабораторию в Чертанове Северном
Полицейские ликвидировали нарколабораторию, которая располагалась в квартире жилого дома в районе Чертаново Северное. Комнаты были заставлены канистрами с различными жидкостями.
В ходе обысков оперативники нашли специальное оборудование, банки, пробирки, пипетки, колбы и бутылки. По факту покушения на сбыт наркотиков возбуждено уголовное дело.
Подробнее – в программе "Московский патруль".