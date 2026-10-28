"Московский патруль": полиция ликвидировала нарколабораторию в Чертанове Северном

Полицейские ликвидировали нарколабораторию, которая располагалась в квартире жилого дома в районе Чертаново Северное. Комнаты были заставлены канистрами с различными жидкостями.

В ходе обысков оперативники нашли специальное оборудование, банки, пробирки, пипетки, колбы и бутылки. По факту покушения на сбыт наркотиков возбуждено уголовное дело.

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