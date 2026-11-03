"Московский патруль": в Москве задержали угрожавшего пассажирам метро отверткой мужчину

Столичные полицейские задержали пассажира метро, который угрожал попутчикам отверткой. Инцидент произошел в вагоне между станциями "Аминьевская" и "Проспект Вернадского". Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как мужчина сначала размахивал перед пассажирами острым инструментом, а потом и вовсе пригрозил расправой.

Сотрудники полиции метрополитена изучили записи камер видеонаблюдения, установили личность подозреваемого и задержали его в подмосковной Апрелевке. Возбуждено уголовное дело по статье хулиганство. Фигурант находится под подпиской о невыезде.

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