Во Франции старшеклассники начали новую блокаду школ после каникул

Французские старшеклассники начали новую блокаду лицеев после двухнедельных каникул. В Париже и других городах входы учебных заведений снова перекрыты мусорными баками. Подростки требуют улучшить состояние школ и вкладывать деньги в образование.

По заявлению властей, пока речь идет о единичных баррикадах. Но затянувшиеся протесты уже поставили под угрозу учебный год для тысяч молодых французов. В министерстве образования отметили, что реформировать систему за 48 часов нельзя и пообещали первые официальные документы по итогам совещаний лишь к январю. Протестующие снова готовы выйти на улицы.

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