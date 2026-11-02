Соцучреждения Москвы изменят график работы 4 ноября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 ноября, 22:45

В мире

Во Франции старшеклассники начали новую блокаду школ после каникул

Во Франции старшеклассники начали новую блокаду школ после каникул

Москва готовит культурно-деловую программу в Китае накануне саммита АТЭС

Видео с необычной тряпкой уборщицы на ЧМ по борьбе в Астане набирает популярность в Сети

Более 500 человек задержали на массовых акциях во Франции

Посольство РФ предупредило россиян о возможных беспорядках во Франции

Попытка записать ролик на паспортном контроле на Бали обернулась для россиянки проблемами

Президент Польши Кароль Навроцкий покинул здание Конституционного суда

Толпа протестующих окружила конституционный суд Польши

Катер с россиянами взорвался на Бали

Обрушение скалы в турецкой Каппадокии унесло жизни трех человек

Французские старшеклассники начали новую блокаду лицеев после двухнедельных каникул. В Париже и других городах входы учебных заведений снова перекрыты мусорными баками. Подростки требуют улучшить состояние школ и вкладывать деньги в образование.

По заявлению властей, пока речь идет о единичных баррикадах. Но затянувшиеся протесты уже поставили под угрозу учебный год для тысяч молодых французов. В министерстве образования отметили, что реформировать систему за 48 часов нельзя и пообещали первые официальные документы по итогам совещаний лишь к январю. Протестующие снова готовы выйти на улицы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
за рубежомвидеоИрина Россиус

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика