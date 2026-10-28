Подростка задержали в столице за поджог релейного шкафа на МЖД. О возгорании сообщил диспетчер станции Москва – Курская.

Прибывшие на место полицейские быстро вычислили личность поджигателя. Как выяснилось, накануне со школьником в мессенджере связались неизвестные. Под воздействием угроз и психологического давления несовершеннолетний купил легковоспламеняющуюся жидкость и совершил теракт. Возбуждено уголовное дело.

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