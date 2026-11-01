"Московский детектив": возвращение Страдивари

В ночь на 25 мая 1996 года в центре Москвы произошло преступление, которое позже назвали "ограблением века". Из Музея музыкальной культуры имени М. И. Глинки похитили два редких старинных инструмента: виолу Антонио Страдивари и скрипку Якоба Штайнера. Их страховая стоимость превышала 2 миллиона долларов.

Перед сотрудниками Московского уголовного розыска поставили задачу найти похитителей и вернуть бесценные экземпляры. Как искали похищенные инструменты? Кому понадобились редкие скрипки и как было организовано ограбление?

Об этом – в программе "Московский детектив".