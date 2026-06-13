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13 июня, 16:40

Происшествия

"Московский детектив": трикотажное дело

"Московский детектив": трикотажное дело

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Весной 1962 года в приемную КГБ пришел ничем не примечательный гражданин по имени Яков Брик и пожаловался на своего родственника Шаю Шакермана. Мало того, что тот живет на нетрудовые доходы, так еще и увел у него жену! Тогда никто из сотрудников госбезопасности еще даже не догадывался, что эта банальная история в итоге приведет к раскрытию целой сети подпольных фабрик...

Кем был самый богатый человек в советской Москве начала 60-х? Как он сколотил свой капитал? И почему долгие годы никто не догадывался о существовании в Москве подпольной трикотажной империи?

Об этом – в программе "Московский детектив".

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