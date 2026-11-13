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13 ноября, 11:45

Происшествия

В Москве раскрыли кражу полушубка из гардероба бара

В Москве раскрыли кражу полушубка из гардероба бара

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В Москве задержали 28-летнюю женщину, которая украла брендовый полушубок из гардероба бара в Благовещенском переулке. Покидая заведение, она забрала чужую одежду, в кармане которой находился кошелек с деньгами.

Подозреваемую, уроженку Белорецка, задержали по горячим следам. Полушубок изъяли и вернули владелице, однако около 100 тысяч рублей из кошелька женщина не вернула. Возбуждено уголовное дело. Ей грозит до 5 лет лишения свободы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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