Пожар охватил 20 "квадратов" в доме на Бирюлевской улице

Пожар охватил 20 квадратных метров в доме на Бирюлевской улице. Там загорелась квартира.

Прибывшие на место спасатели эвакуировали 10 человек, двоих вывели из задымленного помещения, им потребовалась медицинская помощь. Жители верхних этажей сильно испугались, несколько человек были на грани панической атаки и пытались выбраться из дома через окна. Покинуть здание людям помогли спасатели. О причинах пожара пока неизвестно.

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