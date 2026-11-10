"Московский патруль": подросток ударил девушку на станции "ЦСКА" столичного метро

Подросток ударил 16-летнюю девушку ногой на станции "ЦСКА" столичного метро. В объектив камер видеонаблюдения попала уже развязка конфликта.

На кадрах видно, как к девушке подошла компания молодых людей. Заметив, что их снимают на телефон, парни ушли, однако один из них, развернувшись, нанес резкий удар ногой – выбил смартфон и задел голову пострадавшей.

Возбуждено уголовное дело. Подробнее – в программе "Московский патруль".