Москвича заподозрили в краже зеркала припаркованной машины

В столичном районе Аэропорт задержали 44-летнего москвича по подозрению в краже зеркала автомобиля. Об этом сообщила столичная полиция в своем канале в MAX.

Владелец оставил машину на Красноармейской улице, а вернувшись, обнаружил пропажу бокового зеркала. Второе зеркало оказалось повреждено. Ущерб превысил 23 тысячи рублей.

Подозреваемого задержали на улице Степана Супруна. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье "Кража". Об этом – в эфире телеканала Москва 24.