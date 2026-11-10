Столичные полицейские задержали подростка, подозреваемого в избиении девушки. Инцидент произошел на платформе станции метро "ЦСКА".

По предварительным данным, 17-летний парень из-за незначительного конфликта ударил ногой по голове 16-летнюю девушку. После этого пострадавшей пришлось обратиться за медицинской помощью. Полицейские изучили записи камер видеонаблюдения и установили личность подозреваемого.

Возбуждено угловое дело по статье "Побои". В отношении задержанного избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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