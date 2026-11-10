Биокамин мог стать причиной пожара, при котором пострадала олимпийская чемпионка Шурочкина

Биокамин мог стать причиной пожара, при котором пострадала двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Шурочкина. Возгорание произошло в квартире спортсменки на 17-м этаже жилого дома в Москве. По предварительным данным, пожар начался во время заправки устройства.

Шурочкину госпитализировали с ожогами. Сейчас она находится в реанимации НИИ имени Склифосовского. По словам сестры спортсменки, певицы Нюши, лицо и голова Шурочкиной не пострадали, ее состояние стабильное.

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