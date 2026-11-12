Пассажира метро Москвы оштрафовали более чем на 350 тыс рублей после падения на рельсы

Пассажира московского метро оштрафовали более чем на 350 тысяч рублей после падения на рельсы на станции "Пятницкое шоссе". Мужчина находился под влиянием сильнодействующих веществ, принятых без назначения врача.

Из-за происшествия движение поездов остановили на 10 минут, а метрополитен понес убытки. Сумма взыскания включает компенсацию ущерба и наказание за нарушение требований транспортной безопасности.

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