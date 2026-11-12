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Новости

12 ноября, 11:30

Происшествия

Пассажира метро Москвы оштрафовали более чем на 350 тыс рублей после падения на рельсы

Пассажира метро Москвы оштрафовали более чем на 350 тыс рублей после падения на рельсы

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Пассажира московского метро оштрафовали более чем на 350 тысяч рублей после падения на рельсы на станции "Пятницкое шоссе". Мужчина находился под влиянием сильнодействующих веществ, принятых без назначения врача.

Из-за происшествия движение поездов остановили на 10 минут, а метрополитен понес убытки. Сумма взыскания включает компенсацию ущерба и наказание за нарушение требований транспортной безопасности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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