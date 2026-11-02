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02 ноября, 14:18

Шоу-бизнес

Адвокат Эльвиры Янковской заявил о намерении обжаловать приговор по делу о мошенничестве

Фото: legion-media.com/Persona Stars/053

Защита стилиста и предпринимателя Эльвиры Янковской, которую приговорили к 3,5 года условно по делу о продаже поддельных брендовых вещей, не согласна с решением суда и планирует подать апелляцию. Об этом в разговоре с Super заявил ее адвокат Борис Асриян.

"Мы считаем, что необходимо было ее оправдать. Дальнейшие планы – почитать приговор, получить и посмотреть, что там написано, и там уже будем решать", – рассказал адвокат, уточнив, что потерпевшим было отказано в иске.

По словам Асрияна, Янковскую освободили в зале суда, чувствует она себя хорошо. Он также отметил, что, вероятно, стилист продолжит свою профессиональную деятельность. Адвокат добавил, что на заседание пришло много людей, которые хотели поддержать Янковскую.

Уголовное дело о мошенничестве в отношении Янковской было возбуждено в 2022 году. Она позиционировала себя как профессиональный стилист и предлагала клиентам, в том числе блогеру Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, брендовые товары по заниженным ценам. Однако последняя заявила, что стилист обманула ее на миллионы рублей, продавая подделки.

Экспертизы, инициированные покупателями после того, как у них возникли сомнения в подлинности товаров, подтвердили, что дизайнерские вещи оказались контрафактной продукцией низкого качества. От действий стилиста пострадали 7 человек, общий ущерб превысил 4 миллиона рублей.

Также выяснилось, что Янковская продала Лерчек поддельную сумку Hermes стоимостью около 780 тысяч рублей. Водитель стилиста рассказал, что отвозил девушку на рынок "Дубровка", где она купила копию люксовой сумки. Сама стилист опровергла показания водителя.

В октябре 2025 года Янковскую отправили в СИЗО. До этого стилист находилась под подпиской о невыезде, однако суд ужесточил требования из-за систематических нарушений.

Позднее Янковская перечислила Лерчек примерно 2 миллиона рублей в качестве компенсации. 2 ноября 2026 года стилиста приговорили к 3,5 года условно с испытательным сроком в течение 3 лет.

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