В ГД рассказали, как проходит замена иномарок на отечественные авто

Фото: Москва 24/Роман Балаев

В Госдуму на замену иномарок поступили 33 отечественных автомобиля. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава комитета ГД по контролю Олег Морозов рассказал агентству, что процесс перехода идет постепенно по мере выработки ресурса нынешнего автопарка. У его служебной машины пробег 200 тысяч километров, а когда будет 250 тысяч – он пересядет на российский автомобиль, указал парламентарий.

Также глава думского комитета по труду Ярослав Нилов отметил, что региональные депутаты уже пересели на отечественные авто. По его словам, он на данный момент находится в командировке в Нарьян-Маре и передвигается там на "Соболе". Парламентарий объяснил, что в закрепленном за депутатом регионе машину предоставляет местная власть, а затраты затем компенсирует Госдума.

Он отметил, что внимание СМИ к вопросу перехода депутатов от иномарок к российским авто будет повышенное, что, по его мнению, заставит производителей более внимательно относиться к качеству своих машин и даст стимул совершенствовать их.

Ранее сообщалось, что в думский гараж поступила партия автомобилей Lada Vesta, на которых будут передвигаться депутаты. Член комитета ГД по транспорту Александр Толмачев считает такой подход правильным и сказал, что решение поднимет статус российских авто, которые будут восприниматься как "депутатские". Кроме того, мера стала ответом иностранным производителям, ушедшим из страны, указал Толмачев.

Депутаты ГД пересядут на российские автомобили с 2024 года