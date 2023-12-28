Партия российских Lada Vesta для депутатов поступила в гараж Госдумы

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В гараж Госдумы передали партию российских Lada Vesta, на них будут передвигаться депутаты. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на члена думского комитета по транспорту Александра Толмачева.

"Решение о том, что депутаты Госдумы будут ездить по служебным делам на отечественных автомобилях, не просто принято, но работает. В гараж парламента уже поступила партия машин Lada Vesta", – поделился он.

Парламентарий назвал такой подход правильным и отметил, что решение поднимет статус отечественных авто, которые будут восприниматься как "депутатские". Кроме того, мера стала ответом иностранным производителям, ушедшим из России, отметил Толмачев.

По его словам, глупо продолжать ездить на авто тех брендов, которые отключают граждан РФ от дистанционных сервисов. Это является издевательством над клиентом, подчеркнул депутат.

В сентябре Владимир Путин поручил утвердить меры по использованию автомобилей российского производства среди чиновников РФ. Срок исполнения распоряжения был установлен до 1 февраля следующего года.

Позже Минпромторг России представил рекомендации по приоритетному использованию отечественных автомобилей госслужащими. По словам представителей министерства, в приоритете должны быть высоколокализованные модели.

Совет Госдумы принял решение об использовании депутатами только автомобилей, которые были произведены в РФ. Вместе с тем ГД решила не покрывать с 1 января расходы парламентариев на бензин, если они не будут ездить на российских авто или рекомендованных Минпромторгом иностранных машинах.

Уже в декабре Минфин России заказал для служебных целей автомобили бизнес-класса Lada Aura. Как уточнил глава ведомства Антон Силуанов, российская машина не уступает по своим характеристикам иномаркам.

Названы модели автомобилей из списка Минпромторга, которые лидируют в госзакупках