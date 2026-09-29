Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Московской области из-за тумана

В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности из-за сильного тумана, сообщили в Гидрометцентре. В МЧС рекомендовали всем быть внимательными.

Из-за густой пелены видимость в некоторых местах не превышает 200 метров. В первую очередь обратить внимание на это призвали водителей: им нужно учитывать погодные условия, снизить скорость и увеличить дистанцию.

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