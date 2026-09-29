"Новости дня": температурные перепады в Москве могут спровоцировать вспышку ОРВИ

Москвичей предупредили о возможном росте заболеваемости ОРВИ из-за резких перепадов температуры воздуха в столице. Такие погодные условия могут ослаблять защитные функции организма.

Специалисты рекомендуют надевать несколько слоев одежды, чтобы можно было быстро адаптироваться к изменению погоды. Также врачи советуют соблюдать режим сна и полноценно питаться.

Подробнее – в программе "Новости дня".