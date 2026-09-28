Несколько вузов Москвы эвакуировали 28 сентября

Несколько московских вузов эвакуировали 28 сентября. В частности, занятия приостановили в двух корпусах Московского технического университета связи и информатики. Из зданий вывели студентов и преподавателей, общежития эвакуация не затронула. Также стало известно о приостановке занятий в РУДН. Ранее сообщалось об эвакуации РосУниМеда.

Эвакуации в московских вузах начались еще на прошлой неделе. Тогда за один день занятия прекращали сразу в семи высших учебных заведениях. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.