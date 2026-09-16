"Московский патруль": полицейские задержали мужчину, укравшего из авто почти 100 тыс руб

Столичные полицейские вычислили рецидивиста, который украл из машины москвича почти сто тысяч рублей. На записи с камер видеонаблюдения видно, как злоумышленник подошел к припаркованной иномарке, открыл дверь со стороны пассажира и украл сумку.

Правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 49-летний ранее судимый за аналогичные преступления приезжий.

Подробнее – в программе "Московский патруль".