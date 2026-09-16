16 сентября, 21:30Происшествия
"Московский патруль": полицейские задержали мужчину, укравшего из авто почти 100 тыс руб
Столичные полицейские вычислили рецидивиста, который украл из машины москвича почти сто тысяч рублей. На записи с камер видеонаблюдения видно, как злоумышленник подошел к припаркованной иномарке, открыл дверь со стороны пассажира и украл сумку.
Правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 49-летний ранее судимый за аналогичные преступления приезжий.
Подробнее – в программе "Московский патруль".