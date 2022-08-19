США разрешили закрытие банковских счетов физлиц, подпавших под антироссийские санкции

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Министерство финансов США одобрило проведение сделок, связанных с закрытием банковских счетов физических лиц, подпавших под антироссийские санкции. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на генлицензию OFAC (подразделение Минфина США).

Теперь транзакции, необходимые для закрытия счетов в финансовых институтах, не будут считаться нарушением санкционного режима, сообщили в зарубежном ведомстве.

По данным генлицензии, разрешается перевод денежных средств со счетов в подобных организациях в банки, которые не находятся под санкциями.

Уточняется, что ограничений по сроку действия лицензии нет.

Ранее сообщалось, что Минфин США ввел санкции в отношении 2 граждан РФ и 4 российских организаций.

В санкционный список попали президент Центра поддержки и развития общественных инициатив Наталья Бурлинова и общественный деятель Александр Ионов. Кроме того, под ограничения подпали Антиглобалистское движение России, Центр поддержки и развития общественных инициатив, ООО "Ионов Трансконтинентал" и Глобальное информационное агентство "Стоп-империализм".