Посол РФ заявил, что антироссийские санкции США расшатывают глобальные рынки

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Антироссийские санкции США расшатывают глобальные рынки, которые и без того страдают от значительных нарушений цепочек поставок, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя новый пакет ограничительных мер.
По его мнению, такие действия Соединенных Штатов создают угрозу дальнейшего роста цен и проблем с доступом к продукции. Дипломат указал, что больше всего вопросов возникает к санкциям против российских предпринимателей и компаний, связанных с производством удобрений и металлопродукции. Он напомнил, что американский Минфин неоднократно заверял, что подобные товары, прежде всего агросырье, будут выведены из-под рестрикций.
Глава диппредставительства также заявил, что, вводя санкции против российского бизнеса, Вашингтон стремится вытеснить Россию с мировых рынков за счет банального шантажа, а не справедливой конкуренции.
"Раскрученная Вашингтоном "санкционная машина" продолжает "штамповать" ограничения против отечественного бизнеса. <...> Причем многие санкции дублируются. Видимо, бюрократия придумать что-либо новенькое уже не может.<...> Как бы ни старались наши оппоненты, изолировать Россию не получится. Мы зарекомендовали себя в качестве ответственного, надежного поставщика", – приводятся его слова в телеграм-канале посольства.
2 августа США расширили санкции в отношении России. Под ограничительные меры подпали более 30 предприятий и организаций, в том числе Магнитогорский металлургический комбинат, Государственная транспортная лизинговая компания, Сколковский институт науки и технологий, а также технопарк и фонд "Сколково". Также Вашингтон расширил ограничения на 24 оборонные и высокотехнологические компании.
Путин заявил, что санкции против РФ не отражают реалии мировой политики и экономики
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