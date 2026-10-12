Минобрнауки предложило изменить правила поступления в вузы со следующего года

Минобрнауки предложило изменить правила поступления в российские вузы со следующего года. В магистратуру разрешат подавать заявления не более чем на 5 направлений в одном вузе.

Физику могут сделать обязательным вступительным испытанием по 37 направлениям. Историю введут там, где раньше университеты выбирали между ней и обществознанием, а математика станет обязательной для всех специальностей в сфере информационной безопасности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.