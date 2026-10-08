Новая модель высшего образования появится в российских вузах до 2030 года

Российские вузы переведут на новую модель высшего образования в ближайшие 3 года. Об этом заявили в Минобрнауки РФ.

В новой системе предусмотрены базовое и специализированное высшее образование, а также профессиональное образование в аспирантуре. Срок обучения по базовым программам составит от 4 до 6 лет, а в магистратуре – от 1 года до 3 лет.

Кроме того, во всех вузах будут обязательно преподавать историю, философию и основы российской государственности. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.