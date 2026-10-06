Порядок экспертизы игрушек для детсадов в России могут закрепить законодательно

Порядок экспертизы игр и игрушек для детских садов в России могут закрепить законодательно. Такую возможность прорабатывает Минпросвещения. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.

Параллельно также обновляют стандарт на федеральную программу дошкольного образования. Над перечнем средств обучения и воспитания работают педагоги, ученые и профильные специалисты.

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