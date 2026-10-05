Победитель номинации "Учитель года Москвы – 2025" рассказал о применении ИИ учителями

Преподаватели начали использовать технологии искусственного интеллекта для упрощения работы и создания интересных заданий для учеников. Об этом рассказал победитель номинации "Учитель года Москвы – 2025", учитель истории и обществознания школы № 584 Александр Оджо.

При этом он отметил, что нейросети остаются лишь вспомогательным инструментом. В основном преподаватели предпочитают опираться на свои знания и креативность.

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