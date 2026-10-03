Собянин: в Москве завершился чемпионат высокотехнологичных профессий "ТехноЛогично"

В Москве завершился первый Международный чемпионат высокотехнологичных профессий "ТехноЛогично". О соревнованиях на своей странице в МАХ рассказал Сергей Собянин.

Специалисты ведущих предприятий из регионов России и стран БРИКС соревновались в 10 направлениях высокотехнологичной промышленности. Состязания проходили на промышленных и образовательных площадках Москвы. Участники решали реальные производственные задачи, создавали прототипы, чертежи и программные решения. Лучшие разработки внедрят на предприятиях столицы и других российских регионов.

Победители и призеры в четырех номинациях выступят в финале Международного чемпионата высокотехнологичных профессий "Хайтек: навыки будущего". Об этом – в эфире телеканала Москва 24.