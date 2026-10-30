Депутат Бессараб усомнилась в необходимости краткосрочных продуктовых распродаж в РФ

В Госдуме предложили ввести механизм краткосрочных продуктовых распродаж для поддержки семей с детьми и пенсионеров. Насколько это возможно и целесообразно, разбиралась Москва 24.

"Важно, чтобы это была не имитация скидок"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России предложили рассмотреть внедрение краткосрочных продуктовых распродаж. С такой идеей выступил лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов.





Сергей Миронов лидер партии "Справедливая Россия" Целевые продуктовые распродажи могли бы стать хорошим дополнением к действующим мерам поддержки семей. Считаю правильным проработать механизм краткосрочных акций, когда торговые сети снижают цены на товары первой необходимости на определенный период.

Миронов полагает, что подобные акции следует проводить на добровольной основе, но государству нужно оказывать поддержку тем торговым сетям, которые действуют прозрачно и не прибегают к завышению цен перед дисконтом.

"Важно, чтобы это была не имитация скидок, а реальное снижение цен на социально значимые товары: хлеб, молоко, крупы, мясо, овощи, а также на товары для детей и школьные принадлежности. Подобный механизм мог бы стать дополнительной мерой поддержки семей с детьми и пенсионеров, не заменяя уже действующие льготы и выплаты", – заявил политик.

По его словам, важно, чтобы подобные распродажи проводились не только в крупных федеральных сетях, но и в обычных магазинах шаговой доступности. Для поиска сбалансированного решения он призвал обсудить идею с Минпромторгом, Федеральной антимонопольной службой и торговыми сетями.

Потребительская поддержка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Экономист Андрей Бархота назвал инициативу актуальной для текущего потребительского рынка.

"Если посмотреть на посетителей торговых сетей, можно обнаружить смену модели поведения. Если раньше из десяти человек двое искали товары со скидками, то сейчас таких шесть. Акций сильно не хватает, и продуктовые распродажи позволили бы повысить доступность товаров первой необходимости. Причем прежде всего – продовольствия", – рассказал эксперт Москве 24.

При этом некоторые меры действуют уже сейчас. Например, часть плодоовощной продукции имеет желтые ценники, маркировку социальных товаров и фиксированную цену, которая достаточно умеренна и доступна. Если внедрить такую практику в целом, это способствовало бы росту потребительской активности, уверен специалист.





Андрей Бархота экономист В принципе, для торговых сетей это не обременительно, потому что у них всегда бывают ситуации, когда закупленные товары реализуются лишь на 70%, а еще 30% остаются. Не секрет, что такую продукцию по бросовой цене отдают в переработку либо просто выбрасывают. Часть товаров, например, за пять или три дня до окончания срока годности, можно было бы реализовывать с большим дисконтом – скажем, минус 40%. Был бы огромный спрос, и удалось бы продавать все, ничего не выбрасывая.

При этом некоторые торговые сети боятся, что, если запустить такую акцию повсеместно, покупатели будут брать только уцененные товары, игнорируя все остальное.

"Однако с учетом замедления роста благосостояния и инфляционных процессов, которые бьют именно по продовольствию и товарам первой необходимости, мера стала бы хорошим подспорьем", – подчеркнул Бархота.

Также специалист уточнил, что главное отличие предлагаемой инициативы от текущих акций заключается в принципе формирования скидки.

"Данная идея предполагает агрегированный вариант, когда существует, например, продовольственный набор. То есть товары определенной категории: молочная продукция, сахар, растительное масло, которые идут с желтыми ценниками сразу. Условно, в одном магазине можно купить целый набор по такой акции. Сейчас же так сделать не получится: по скидке будет 15%, максимум 30% набора, остальное придется брать по рыночной стоимости", – отметил эксперт.

По его словам, с точки зрения категорийных менеджеров, которые работают с ассортиментом магазинов, всегда выстраивается определенная система. При ней что-то продается дешевле, чем в среднем по рынку, а что-то, напротив, дороже. Расчет на то, что посетитель приобретет все вместе: где-то недоплатит, где-то переплатит, а в среднем сложится определенная маржа.





Андрей Бархота экономист Когда предлагается целый набор, это действительно важно для отдельных категорий. Например, многодетных семей и социально незащищенных слоев населения, которые покупают хлеб, молоко и плодоовощную продукцию. Если ввести такую акцию, они будут приходить в определенное время и приобретать все это по распродаже. И это действительно серьезная социальная поддержка.

Такие акции можно установить, например, только для товаров отечественного производства. Это стимулирующий эффект, который поддерживает и потребление домашних хозяйств, и производство, и инвестиции в реальном секторе, заключил он.

Невыполнимо?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Однако первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб пояснила Москве 24, что продуктовые распродажи не вопрос законодателей, тем более федерального уровня.

По ее мнению, торговые точки вправе сами принимать такие решения: например, они дают постоянным покупателям возможность приобретать что-либо по сниженным ценам, и это абсолютно нормально.





Светлана Бессараб первый зампредседателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Альтернативой подобным решениям являются прямые меры господдержки малоимущих семей, которые выглядят гораздо более логичными, чем перекладывание социальных проблем на бизнес.

Прежде всего, парламентарий упомянула прямые пособия и выплаты. Также в зависимости от региона действуют социальные контракты, которые позволяют пройти переобучение, повысить квалификацию и получить востребованную специальность, что потянет за собой повышение благосостояния.

Также существуют единовременные выплаты и компенсация расходов на оплату услуг ЖКХ. Например, если они занимают значительную долю в бюджете семьи. На федеральном уровне порог составляет свыше 22%, а в некоторых регионах, как в Москве, – уже свыше 10%. Если же речь идет о нетрудоспособных гражданах, вступает в силу прямая поддержка со стороны государства в виде выплаты пенсий по инвалидности, заключила Бессараб.

Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов напомнил в беседе с Москвой 24, что продуктовые магазины и так периодически вводят скидки на предложенные позиции. Например, в зависимости от подхода и остатка времени до истечения срока годности товара.

"Поэтому сразу возникает вопрос: что является основанием для распродаж иного характера? Бизнес строится по вполне понятному принципу – есть издержки производства, есть обязательства", – заявил он.

По его словам, в предложенной инициативе схема представляется крайне абстрактной. Она не учитывает интересов производителей, которые могут не согласиться на сокращение, так как есть понятие себестоимости. То же касается продавцов, которые "не занимаются благотворительностью", а ведут бизнес и должны иметь доходы от продаж.





Александр Сафонов профессор Финансового университета при правительстве РФ Без внесения соответствующих поправок в действующее законодательство реализовать такие распродажи невозможно из-за проблемы с уплатой НДС, который вносится в виде аванса. Возникает вопрос компенсации: если организация приняла товар на реализацию и уже заплатила за него, а затем продала, например, в два раза дешевле, как ей вернуть разницу.

Сафонов уточнил, что в данном случае необходима альтернативная, более рабочая схема, учитывающая этот фактор. Тогда это позволит производителю и продавцу договариваться и предоставлять скидки на выгодных для обеих сторон условиях, заключил экономист.

