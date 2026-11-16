Блогер Валерия Чекалина, страдающая от онкологи, рассказала подписчикам о своем состоянии на фоне подготовки к перелету в Китай для лечения. Подробности – в материале Москвы 24.

"Нужно срочно"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/ler_chek

Блогер Валерия Чекалина, более известная в Сети как Лерчек, рассказала о своем состоянии на фоне борьбы с онкологией. После помилования президентом РФ инфлюенсер получила возможность самостоятельно вести свои соцсети: она записала видео, на котором предстала без парика и заявила, что "немного стесняется" показываться в таком виде. При этом Валерия отметила, что дома ходит без накладной шевелюры, а дочь Чекалиной добавила, что ей нравится мамина короткая стрижка.

Блогер также показала, как выглядела после разных сеансов химиотерапии. Сейчас же Чекалина готовится к вылету в Китай для прохождения лечения. Инфлюенсер рассказала, что ждет ответа от врача из китайской клиники.





Валерия Чекалина блогер Они говорят, нужно срочно. Со вторника по четверг нужно вылететь, потому что времени мало. Но во вторник у меня должна была быть химия в Москве, в 62-й поликлинике. И непонятно, делать ли мне эту химию, потому что каждый раз после нее, понятно, отходняк неделю: очень плохо себя чувствуешь, не встаешь с кровати. Надо сейчас понять, делать ли эту химию или нет, потому что она еще и кровь портит.

Чекалина также ответила на вопрос обеспокоенного подписчика, который написал, что "химия не лечит, а приглушает развитие рака". Блогер отметила, что это так, поэтому она хочет скорее попасть в Китай, при этом химиотерапия все же "заново остановила развитие метастазов".

"А у меня самые опасные – в оболочке головного мозга. И химия имеет побочки, у меня уже открывалось кровотечение, которое удалось остановить", – написала блогер.

В разговоре с Москвой 24 Чекалина выразила надежду, что лечение в зарубежной клинике сможет полностью избавить ее от страшного недуга.





Валерия Чекалина блогер Это мой шанс раз и навсегда победить рак, а не каждые 2 недели делать химиотерапию с последствиями в виде кровотечений и так далее и просто выживать.

Чекалина рассказала, что методы лечения, существующие в России, не подходят к ее типу рака. При этом CAR-T-терапия, которую Валерия может получить в Китае, является относительно новым видом лечения: врачи искусственно меняют свойства лимфоцитов. Иммунные клетки пациента обучают распознавать и уничтожать опухоль, рассказала Москве 24 врач-онколог Елена Сатирова.

"Это когда мы берем Т-лимфоциты из крови пациента, обучаем их видеть опухоль, обучаем их находить и убивать ее и отправляем их дальше в пациента. И уже внутри пациента эти суперспециализированные бойцы сражаются с опухолью", – отметила специалист.

"Убить рак навсегда"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/im__lu_

В марте 2026-го, вскоре после рождения четвертого ребенка, Чекалиной диагностировали рак желудка четвертой стадии. При этом в июле она была осуждена по уголовному делу о незаконных валютных операциях. Лерчек приговорили к 5 годам лишения свободы условно с 3-летним испытательным сроком, ей также присудили крупный штраф в размере 765 миллионов рублей.

Однако в начале сентября состояние блогера ухудшилось: ее возлюбленный и отец четвертого ребенка, аргентинский танцор Луис Сквиччиарини сообщил в соцсетях, что у Чекалиной начались сильные боли, при этом врачи не смогли обнаружить причину.

В конце октября блогер рассказала, что рак начал прогрессировать, метастазы стали распространяться по всему телу. Тогда же Чекалина поделилась, что существует вариант лечения в Китае.

"Врачи рекомендуют рассмотреть возможность проведения вакцинации в Китае. CAR-T-терапия это называется, которая может помочь убить рак навсегда", – сказала Валерия в соцсети.

При этом наличие условного срока было препятствием для выезда за границу. Суд отклонил ходатайство блогера о разрешении выехать в Китай. Однако президент РФ подписал указ о помиловании Чекалиной 14 ноября. В тот же день блогер получила загранпаспорт.

"Я бы была очень счастлива"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/im__lu_

Валерию и ее экс-супруга Артема Чекалина задержали осенью 2024-го. Им было предъявлено обвинение в проведении валютных операций по подложным документам. В апреле 2026-го Артема приговорили к 7 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере более 194 миллионов рублей.

Рассмотрение дела в отношении Валерии было выделено в отдельное производство и приостановлено из-за тяжелой болезни. Но в конце июля процесс был возобновлен, и Лерчек тоже был вынесен приговор.

После помилования блогера в Сети обсудили, что возможен и пересмотр приговора Артему. В том числе юрист Екатерина Гордон выразила мнение, что реальный срок Чекалину могут заменить на условный, потому что на период лечения Валерии за границей их троим общим детям понадобится присмотр родителя. Лерчек также надеется на смягчение наказания экс-супругу.





Валерия Чекалина блогер Я бы, разумеется, была очень счастлива, если бы это случилось, потому что дети очень сильно переживают за него.

Помимо этого, Лерчек добавила, что она ждет перевода экс-супруга в колонию, чтобы иметь возможность с ним встретиться.

