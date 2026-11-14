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14 ноября, 23:30

Шоу-бизнес

Лерчек призналась, что испытала шок, узнав о своем помиловании

Лерчек призналась, что испытала шок, узнав о своем помиловании

Блогер Лерчек получила загранпаспорт

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Блогер Лерчек намерена выехать в Китай на лечение

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Владимир Путин помиловал блогера Лерчек

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, дала первое интервью Москве 24 и призналась, что испытала шок, узнав о своем помиловании.

По ее словам, она долго молчала, разглядывая подписанный документ, и была в шоке. Спустя час блогер плакала и радовалась вместе с детьми. Когда она узнала о помиловании, ей сказали, что можно получить загранпаспорт и срочно выехать в Китай на лечение.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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