Лерчек призналась, что испытала шок, узнав о своем помиловании

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, дала первое интервью Москве 24 и призналась, что испытала шок, узнав о своем помиловании.

По ее словам, она долго молчала, разглядывая подписанный документ, и была в шоке. Спустя час блогер плакала и радовалась вместе с детьми. Когда она узнала о помиловании, ей сказали, что можно получить загранпаспорт и срочно выехать в Китай на лечение.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

