Юрист Гордон предположила, что помилование Лерчек поможет смягчить приговор ее экс-мужу

Владимир Путин подписал указ о помиловании блогера Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек, 14 ноября. Ранее она получила условный срок и крупный штраф за незаконные переводы за рубеж, после чего обратилась к главе государства из-за невозможности отправиться на лечение от онкологии в Китай. Подробнее – в материале Москвы 24.

"Возможность жить"

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Владимир Путин помиловал блогера Валерию Чекалину, которая продолжает борьбу с онкологией: указ президент подписал 14 ноября, после чего документ незамедлительно вступил в законную силу.

В июле 2026 года Лерчек приговорили к пяти годам лишения свободы условно с трехлетним испытательным сроком и штрафом в 765 миллионов рублей по делу о незаконных валютных операциях. В связи с этим инфлюенсер не могла выехать за рубеж для лечения от рака желудка четвертой стадии. По мнению блогера, CAR-T-терапия в Китае может помочь ей избавиться от заболевания навсегда.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что российский лидер при принятии решения исходил из соображений гуманности.





Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ Очевидно, что экономический ущерб для государства был очень большой. Но вместе с тем в учет было принято прежде всего то, что речь идет о женщине, которая больна терминальным заболеванием, а также что у нее есть несовершеннолетние дети, что и стало причиной для принятия такого решения.

Как объяснила член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева, после помилования Чекалина сможет выехать за границу для лечения.

"Помилование означает снятие судимости и различных ограничений, связанных с ней. В том числе и снятие ограничений на выезд за рубеж, например – на поездку в Китай для лечения", – сказала она.

Помимо этого, помилование освобождает Лерчек от выплаты штрафа в размере 763,5 миллиона рублей.

Изначально телеграм-канал Mash сообщил со ссылкой на помощницу блогера, что та не стала комментировать свое помилование из-за тяжелого состояния. Однако позднее Лерчек записала видеообращение вместе с семьей со словами благодарности Владимиру Путину.

"Это не просто помилование, это значит больше для меня. Это значит возможность жить, возможность быть рядом с самыми моими любимыми людьми, которые здесь рядом со мной стоят. Спасибо вам большое – дальше начинается самая главная борьба моей жизни", – сказала Чекалина.





Валерия Чекалина блогер Это шанс на то, чтобы победить рак навсегда. И я очень хочу жить ради своей семьи, и обязательно это сделаю.

Спустя время Лерчек также сообщила, что в день указа о помиловании ей вернули загранпаспорт. На выдачу документа она поехала вместе со старшим сыном Богданом.

"Ну что, будем прыгать от счастья? Это значит, что совсем-совсем скоро можно будет лететь в Китай вот с этой штукой. Богдашка со мной поехал, мы только что получили… Спасибо всем службам за содействие в скорейшем получении паспорта", – сказала Чекалина.

При этом за несколько часов до публикации указа СМИ сообщили, что суд в Москве отклонил ходатайство Чекалиной о разрешении выехать в КНР для лечения. В материалах дела было сказано, что вопросы, связанные с исполнением приговора, должны разрешаться судом того же уровня, а при его отсутствии в месте исполнения приговора – вышестоящим.

Планы на лечение

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

О планах Лерчек лечиться от рака в одной из клиник в Китае стало известно в октябре. Врачи рекомендовали ей рассмотреть возможность проведения вакцинации в КНР, так как состояние блогера резко ухудшилось. Несмотря на курсы лучевой и химиотерапии, а также операции на позвоночнике, онкология продолжила прогрессировать и метастазы начали распространяться по всему телу, появившись в надпочечниках, яичниках и легких.

Тогда же юрист Полина Гусятникова заявила Москве 24, что вероятность получить разрешение на выезд в Поднебесную для Чекалиной мала.





Полина Гусятникова юрист Очень маловероятно, что суд встанет на сторону защиты и такой выезд разрешит. В том числе это связано с тем, что следствие всегда оценивает риски того, что за границей намного легче уйти от органов следствия Российской Федерации.

После помилования адвокат Лерчек Константин Третьяков рассказал телеканалу Москва 24, что его подзащитная пребывает в "добром хорошем шоке".

"Это очень оперативное и жизненно необходимое решение для нее, учитывая ее тяжелые заболевания. Искренняя благодарность Владимиру Владимировичу Путину за столь быстрое принятие решения", – отметил он.

По словам адвоката, теперь команде Лерчек необходимо будет актуализировать бумаги, которые касаются ее приглашения на лечение в Китай.





Константин Третьяков адвокат Туда нельзя зайти с улицы и сказать: "Все, я готов, берите меня сегодня". Там было приглашение и вызов на лечение на начало ноября. Сейчас в срочном порядке будем актуализировать эти документы, связываться с клиникой, когда в ближайшее время, учитывая сложность и серьезность ситуации, они смогут Валерию взять на лечение. Как только все подтвердится, наверное, будет принято решение срочно туда перемещаться на лечение.

Юрист Екатерина Гордон в разговоре с изданием Super предположила, что Лерчек отправится в КНР максимально быстро.

"Она в очень плохом состоянии. И многие российские врачи не видят перспектив ее лечения. Но есть те, кто в это верит, и мы все вместе будем держаться за любую надежду и шанс", – заявила она.

Гордон также считает, что помилование Лерчек может повлиять на смягчение приговора экс-супруга блогера, Артема Чекалина, который ранее получил по делу Лерчек 7 лет тюрьмы и штраф в более чем 194 миллиона рублей. Юрист предположила, что реальный срок могут заменить на условный, так как во время лечения Чекалиной детям Артема и Валерии будет необходим родитель рядом.

"У меня есть только одно желание – быть с семьей"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/im__lu_

Рак желудка у Валерии Чекалиной диагностировали в начале 2026 года, после появления на свет ее четвертого ребенка, отцом которого является ее возлюбленный, хореограф Луис Сквиччиарини. К тому моменту блогер, как и ее бывший муж, проходила по делу о махинациях и выводе средств после продажи фитнес-марафонов в Сети.

Из-за состояния здоровья Лерчек ее дело выделили в отдельное производство и приостановили. Позднее, когда блогер завершила курс химиотерапии, разбирательство возобновилось.

В июле Гагаринский суд Москвы приговорил звезду соцсетей к 5 годам лишения свободы условно и штрафу в 765 миллионов рублей. Также ей запретили продвигать свой бренд в интернете.

Все это время Сквиччиарини делился в соцсетях результатами лечения Валерии. В октябре они вместе с Чекалиной вышли на связь с подписчиками и рассказали, что болезнь прогрессирует, несмотря на химиотерапию.





Валерия Чекалина блогер К сожалению, исследование показало, что метастазы начали расти по всему телу: в надпочечниках, яичниках, легких. Рак прогрессирует с новой силой. У меня есть только одно желание – быть с семьей, смотреть, как растут мои дети. Я не хочу умирать, хочу жить долго. Хочу победить рак.

Сквиччиарини добавил, что плохие результаты обследования вынудили Чекалину снова приступить к лечению: блогер проходит химиотерапию. Тогда же пара сообщила, что одним из вариантов лечения рассматривается клиника в КНР, где можно пройти CAR-T-терапию.

