Фото: kremlin.ru

Предложение Еврокомиссии по вопросу принятия решений о санкциях против РФ в обход Венгрии говорит о смене парадигмы. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает "Газета.ру".

Песков также посоветовал направить соответствующий вопрос в Евросоюз, чтобы получить более точное понимание ситуации.

Речь идет об инициативе ЕК, по которой предлагается решать вопрос о продлении санкций "квалифицированным большинством", передает радио "Комсомольская правда" со ссылкой на Politico.

Предполагается, что это снизит риск того, что Венгрия заблокирует этот процесс. Кроме того, есть информация, что Еврокомиссия хотела бы использовать российские замороженные активы как для финансирования военных нужд Украины, так и для поддержки ее бюджета.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте пообещал обеспечить бесперебойную передачу Украине американского оружия, за которое будут платить союзники. При этом он выразил уверенность в том, что эти поставки будут организованы вместе с санкциями, которые введут против России.

